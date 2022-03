El homenaje que se acordó con autoridades culturales en el Palacio de Bellas Artes, que se pospuso debido a la pandemia de covid-19, aún no tiene fecha de realización, informa Torres.

Informó que empezaron a revisar el archivo de la página web y el vasto material documental de la autoría de González Rojo Arthur que no ha sido publicado. El sitio, que cuenta con literatura, prosa y conversaciones del pensador, será enriquecido con algunos de estos documentos y otros que no habían sido concentrados.

Todo lo que Enriquito acumuló será de mucha utilidad. Abrió la página para que, si no se publicaban sus libros, se conociera su pensamiento y que todo mundo pudiera tener copias. Mi deber, mi trabajo, es dar a conocer lo que no se ha publicado , agrega la también docente.

Además, Alicia Torres relata que, aunque promoverá la publicación de escritos en poesía y prosa entre algunas editoriales, su esposo mandó dos libros a la imprenta, entre ellos el novelema (género híbrido creado por él) que el Fondo de Cultura Económica publicó el año pasado.

El otro texto lo entregó a la UACM. A mi juicio es muy importante, porque considero que andamos medio perdidos con aquello del fin de la historia, y el tema de este libro es el socialismo. Es muy interesante y largo; tiene 800 cuartillas .

El libro sobre socialismo, explica Torres, tiene un interés particular. Fui maestra durante 38 años de la Universidad Autónoma Metropolitana y me doy cuenta de que no hicimos el trabajo que hicieron ellos, Enrique, Pepe Revueltas y otros. Necesitamos más esfuerzo. La generación que nos sigue tiene que hacerlo .

Lamenta que por diversos inconvenientes no se podrá realizar para este primer aniversario del fallecimiento de González Rojo Arthur la presentación del volumen y la apertura al público en general del Fondo Tres Enriques, integrado con la biblioteca que el abuelo de su marido reunió durante sus últimos años, a la que se añadieron libros de Enrique González Rojo y de González Rojo Arthur.

Son entre 15 y 17 mil libros, y muchas revistas, que suman unos 30 mil documentos. Es una muy buena colección, porque tiene una parte importante de poesía latinoamericana y española; así como muchísimo de marxismo, sicología y filosofía. Hay varios incunables .

Refiere que Enriquito puso una cláusula en el contrato, que el acervo no solamente era para la comunidad de la UACM, sino para los vecinos y cualquier persona que quisiera hacer uso de él en el lugar .

El plantel del Valle, recordó Alicia Torres, donde está depositada la biblioteca, está cerca de donde Enrique creció con su abuelo: la calle Adolfo Prieto.