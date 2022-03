El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. El gobierno está muy comprometido con hacer de esta ciudad un espacio de libertades y garantiza el derecho a la manifestación, pero también tenemos la obligación de dar seguridad y protección a todas las personas , aseveró.

Figueroa Franco subrayó que no habrá represión policiaca y reiteró que en la SSC no se usa gas lacrimógeno, como señalan algunas noticias falsas en redes sociales, pues aunque la Ley Nacional del Uso de la Fuerza prevé esa posibilidad y otras armas no letales, los protocolos internos de la secretaría no lo contemplan.