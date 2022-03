▲ Policías detuvieron a Roberto Díaz, a sus dos hijos y un trabajador cuando pintaban una barda el primero de marzo en la colonia Molino de Rosas. Tras esposarlos, fueron llevados ante el Ministerio Público, quien declinó competencia por no observar delito alguno. Foto La Jornada

Luego de esposarnos y tomarnos fotos, como si fuéramos delincuentes, nos metieron a esa unidad y la 46, y nos dijeron que no tienen nada en nuestra contra, pero hay la orden de chingarnos y nos llevan a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.

Tras concertar que era por grafitear , salieron después de cinco horas”. Un día después fueron detenidos en la colonia Molina de Rosas por no presentar el permiso para la pinta a los tripulantes de la unidad AOCC42, cuando tal documento no existe, afirmó.

El 28 de febrero fue detenido junto con sus dos hijos y un trabajador, y presentados en el juzgado cívico AOB-1, aunque los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no sabían por qué artículo nos iban a remitir .

Su contratación por una agencia de publicidad lo llevó a pintar 50 bardas en la demarcación, mismas que, aseveró, fueron blanqueadas por órdenes de arriba, porque no quieren que haya nada del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dijeron policías .

Los policías de contacto ciudadano tienen la orden de la alcaldesa Lía Limón de que no se puede pintar una sola barda en Álvaro Obregón para que la gente participe en la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril , denunció Roberto Díaz, quien desde hace 20 años es rotulista.

Los policías “dijeron que ahí no nos querían y volvimos al juzgado cívico, donde tras ocho horas nos soltaron, no sin antes pagar una multa de 100 pesos por cada uno para no ir 36 horas a El Torito”, por lo que pidió a las autoridades capitalinas su intervención, porque nos están cazando y afectando nuestro trabajo, del cual vivimos .

Gabriela Ramírez, de la asociación Que Siga la Democracia, acusó a la alcaldesa de obstaculizar y reprimir las acciones informativas y de difusión sobre la consulta que realizan, cuando la veda electoral es para partidos políticos, no para la ciudadanía organizada.