▲ En el contexto de las actividades por el Día de la Mujer, colectivos feministas instalaron el jardín Somos Memoria en la ex glorieta de Colón. Foto Yazmín Ortega Cortés

Laura Poy, Carolina Gómez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 6 de marzo de 2022, p. 9

En moto o bicicleta, desde una viga a varios metros de altura o el sótano de un edificio, en México las mujeres rompen diariamente estereotipos y se integran a diferentes actividades laborales y productivas, hasta hace pocos años reservadas a los hombres. Como repartidoras de alimentos, soldadoras o carpinteras, plomeras o electricistas, su presencia ya no se limita a las cuatro paredes del hogar, una oficina o un aula.

En varios estados del país se organizan con frecuencia talleres de electricidad, plomería y de pegapisos en barrios con muy altos índices de violencia; mientras, en redes sociales surgen colectivos, como Talachas girl, que ofrecen ese tipo de trabajos.

Estamos generando un directorio talachero de la Ciudad de México con el objetivo de difundir toda la red de apoyo para remodelaciones, albañilería, plomería, electricidad, carpintería, arquitectura, diseño de interiores, etcétera dirigidos a espacios de mujeres, lesbianas, bandita queer, inclusivxs , se lee en su cuenta de Instagram.

Lupita tiene 23 años, y desde los 15 pidió a su papá, Pedro, que le enseñara los secretos del oficio de carpintería. Con orgullo, relata que hace dos años trabaja en construcción negra , es decir, de estructuras para cimentar trabes, columnas y castillos en obras de vivienda y oficinas en la colonia Granada, en el llamado nuevo Polanco de la capital del país.

Muchos compas acá en la obra se sorprenden de que puedo hacer este trabajo, pero les digo que con un buen maestro todo se aprende. Además, somos cada vez más las chavas que andamos haciendo trabajo de albañilería, plomería y electricidad , afirma.

Luisa, de 53 años, asegura que aprendió el oficio de electricista de su finado esposo Rodolfo, quien la dejó con dos niños pequeños y muchas herramientas. Nada más. Al principio no me llamaba nadie, pero luego las mismas amas de casa se daban cuenta de que lo hacía bien y comenzaron a recomendarme, y así me hice de mi clientela .

Gracias a ese trabajo logró dar carrera universitaria a ambos hijos, uno de los cuales “ya es ingeniero mecánico electricista egresado del Poli. Creo que la vocación le viene de familia”, asegura, sonriendo.