os capitalinos somos musicales, no desaprovechamos la oportunidad para cantar y bailar, además, y por definición, somos bien tragones, por ello es que nadie en el mundo tiene tantos y tan variados antojitos disponibles en sus calles como un chilango; pero, sobre todo, somos floridos, y no sólo en el lenguaje, que vaya que sabemos expresarnos para toda ocasión pues no nos faltan las palabras, y si ello llega a suceder, fácil nos inventamos una, o las que hagan falta – quiúbole canijos, no se nos pongan panteras que se vuelven calaveras. Aquí en la capital no sólo echamos flores, sino que estamos rodeados de ellas.

Justo al lugar de la cementera florida es adonde acudimos para encontrar esas flores con las que embellecemos nuestras casas, jardines, calles y camellones: Xochimilco, pueblo en el sur de la capital cuyos antiguos paisajes aún permanecen y nos muestran cómo era el valle de México antes de la llegada de los españoles. Ahí podemos navegar por canales entre las chinampas que ganaron territorio al lago para convertirse en tierra cultivable, maravilla de la ingeniería agrónoma prehispánica –que hoy sigue maravillando al resto del mundo– hecha con ramas y tierra que forman algo parecido a una balsa y que después, para evitar que navegue, se ancla a un ahuejote, ese árbol formado con el plumaje verde de la cola de Quetzalcóatl para sostener el cielo mientras Tezcatlipoca apuntala al inframundo como espejo de la vida en la Tierra.

Ir a Xochimilco es como acudir a la casa de la niñez de nuestros abuelos: aunque no hayamos vivido ahí, algo tiene que nos recibe y acoge dándonos una sensación de seguridad. Xochimilco es aún, como alguna vez lo fue la totalidad del valle de México, la región más transparente del mundo.

Las hojas de los árboles se mueven con el viento mientras forman una danza acompañada por el canto de las aves que ahí viven –o que desde Canadá y estados Unidos pasan en su migración al sur– y se mezcla con el sonido de las varas que al entrar al agua de los canales impulsan las trajineras cuyo fondo sostiene a músicos de distintos géneros regionales que hoy han encontrado su escenario –y con él su sustento– sobre el agua, y cuyas notas infunden a quienes las escuchan reminiscencias patrias y personales.