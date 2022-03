L

as dos mujeres dejan atrás los laboratorios Salus y se dirigen a la avenida donde, pese a lo temprano de la hora, el tráfico es intenso y en las bocacalles empiezan a aparecer hombres y mujeres que, mediante pancartas, piden trabajo a cambio de comida o ayuda económica.

María Nieves: –¿Cómo me reconociste?

Sandra: –Estaba saliendo de que me tomaran una radiografía cuando oí que una señorita te llamó a la ventanilla dos. Enseguida pensé en acercarme a saludarte.

María Nieves: –No sabes el gusto que me dio verte, ni te imaginas la falta que me has hecho. Mil veces he querido llamarte pero luego me siento muy mal y como no quiero contagiarte de mi depresión, lo dejo para mañana y así se me van pasando los días sin que me dé cuenta.

Sandra: –¿Te pasa algo?

María Nieves: –Mejor pregúntame ¿qué no me sucede? (Se detiene.) ¿Tendrás un minutito para que nos tomemos un café? Así platicamos.

Sandra: –Sí, claro: ahorita estoy trabajado nada más dos días a la semana. Hoy me tocó descanso.

María Nieves: –¿Por qué? Me dijiste que la fábrica iba bien.

Sandra: –Tú lo has dicho: iba. Pero como a los niños ya sólo les interesan los celulares y los juegos electrónicos, bajó mucho el diseño y la producción de juguetes. (Retrocede unos pasos y observa a su amiga.) Te veo muy bien.

María Nieves: –¿Se te hace? Yo me siento fatal.

II

Ya en el interior de una cafetería instalada en los bajos de un edificio ruinoso, las dos amigas continúan su conversación.

Sandra: –¿Viniste al laboratorio porque estás enferma?

María Nieves: –Yo no, la que anda pésimo es mi mamá. A cada rato le sube el azúcar, se marea, teme quedarse ciega, que le amputen un pie... Le aseguro que eso no va a suceder porque su médico la tiene muy bien controlada, pero ella de todas maneras está muy nerviosa y llora por todo. Ahora vive obsesionada con la guerra. No sé qué se imagina. Tiene mucho miedo...

Sandra: --¿Quién no?

María Nieves: –... Para tranquilizarla le digo que no se preocupe tanto, que la guerra está sucediendo a miles de kilómetros de aquí.

Lo entiende, pero sigue llorando por tantísima gente que vive en peligro constante, que ha tenido que huir de su tierra sin saber a dónde irá, que se ha visto precisada a salirse de sus casas y a caminar entre escombros y cadáveres, a desprenderse de todo lo que fue su vida. Algo que la aflige muchísimo son los niños que se ven separados de sus padres.

Sandra: –Sólo de imaginar cómo se sentirán esa criaturas al verse solas también me dan ganas de llorar.