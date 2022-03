Lamenta cercanía de Ucrania con la OTAN

stados Unidos y sus incondicionales aliados de la OTAN saben perfectamente que de ellos depende detener la invasión rusa en Ucrania. Ésta se detendrá al día siguiente que declaren que la OTAN no se expandirá ni una pulgada más hacia el este. Como lo prometieron (y no lo cumplieron) en 1989 y 1990 con la disolución de la URSS y el Pacto de Varsovia.

Américo Saldívar

Considera que el embajador de Canadá no es objetivo

Sobre el artículo del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, al otorgar su apoyo a Ucrania, resalta su falta de objetividad e imparcialidad, al no referir sus fuentes de información, al no mencionar que Estados Unidos y Europa, mediante la OTAN, han incrementado en los últimos años el cerco militar hacia Rusia. La opinión del embajador no precisa si ha estado en las zonas de Donetsk y Lugansk, violentadas por grupos neonazis tolerados o apoyados por el gobierno ucranio. Una experiencia de vida siempre aporta importantes datos. Condenable por supuesto cualquier guerra por el alto grado de sufrimiento, pero fundamental es incluir todas las aristas y que los gobiernos que aplican sanciones asuman su responsabilidad omisiva.

José Lavanderos

Felicita a Wisniewski por su análisis sobre el racismo en las guerras

Excelente análisis por parte de Maciek Wisniewski. Si también en estos enfrentamientos bélicos hay racismo, que se salven los güeros de ojos claros, los prietos pueden esperar... Triste realidad.

Héctor Heredia González

Agradece labor de los trabajadores de la CFE

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad

Deseo manifestarle dos puntos:

1) Dar las gracias por haber atendido mi petición de que revisaran el pago de mi recibo, que estaba muy alto, cuando mi consumo históricamente es bajo. Con su eficiencia y honestidad, pagué al mes siguiente lo correcto y hasta la fecha no tengo problemas. Este problema de los recibos altos de luz se crearon desde el gobierno de Ernesto Zedillo, quien autorizó a los monopolios privados el abuso en los cobros de servicios a la población de México. Por años, hemos vivido el atraco por parte de estos monopolios, que nos vuelven deudores y nos desquician con los altos cobros de la luz. Hasta ahora nos enteramos de toda la suciedad de sus contratos neoliberales.

2) Felicitarlo por su lucha patriótica, junto con todos los trabajadores de la CFE, quienes con tanto empeño y sacrificio personal y familiar han tratado de defender el bien público que todavía no se entrega totalmente a estos monopolios privados extranjeros, los que han venido a saquear nuestros bolsillos y a crear múltiples problemas.

Ojalá que la clase política racional vote por la reforma eléctrica para reintegrar el bien público de nosotros los mexicanos. Estaremos pendientes de la traición de los corruptos que, desde hace 30 años, a través del mercado privado neoliberal, nos han destruido.

Esther Beatriz Zúñiga Vázquez

Sobre la profusa prosa de López Velarde

Estaré reconocido, igual que los velardeanos, por la publicación de estas líneas sobre la prosa de Ramón López Velarde.