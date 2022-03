Ap y Afp

Domingo 6 de marzo de 2022, p. 19

San Diego. Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó ayer las amplias restricciones impuestas para los trámites de solicitudes de asilo con el fin de impedir la propagación del Covid-19, pero restauró las protecciones que evitan la expulsión inmediata sin darles la oportunidad de argumentar sus casos.

Casi al mismo tiempo, un juez federal en otro caso acordó que el gobierno del presidente Joe Biden eximió indebidamente de las restricciones a los niños no acompañados y ordenó que se les sujete a ellas dentro de una semana, lo que da tiempo para que se presente una apelación de emergencia.

Las decisiones contradictorias crean incertidumbre jurídica al futuro de las disposiciones que niegan a los indocumentados una oportunidad de solicitar asilo bajo el argumento de que existe riesgo de propagación del coronavirus.

Las autoridades federales han realizado 1.6 millones de expulsiones –algunas personas han sido regresadas varias veces– en la frontera sur sin darles oportunidad de que pidan protecciones por razones humanitarias desde marzo de 2020. El gobierno de Biden ha extendido el uso de la autoridad del Título 42, que alude a una ley de salud pública de 1944.

La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia estableció que las preocupaciones sobre el covid-19 podrían impedir a familias migrantes conseguir asilo.

Sin embargo, postularon los jueces, los individuos pueden buscar otras formas de protección humanitaria a fin de evitar que los envíen a sus países de origen si es probable que allí sean torturados o perseguidos. Bajo un beneficio llamado aplazamiento de la deportación y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, pueden ser enviados a terceros países considerados alternativas seguras si las naciones de donde provienen son demasiado peligrosas.

Un panel de tres jueces –dos de ellos nombrados por el entonces presidente Barack Obama y uno por bajo la orden y gestión de Donald Trump– cuestionaron enérgicamente el uso que dio el gobierno de Biden al Título 42.

El juez Justin Walker, nombrado por Trump y quien escribió el fallo unánime, destacó que las preocupaciones de salud han cambiado radicalmente desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron las restricciones al asilo hace dos años. Escribió que está lejos de estar claro que la orden de los CDC sirva a algún propósito; parece en ciertos aspectos una reliquia de la era sin vacunas, ni pruebas de laboratorio, había pocas terapias y mucha incertidumbre , escribió.