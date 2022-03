S

i gran parte de la sangrienta batalla europea se desarrolla en la metaconciencia (Semo, I., La Jornada 3/3/22), es decir, interpreto, en el campo de las percepciones, emociones y visiones profundas de la realidad sociopolítica, entonces la educación, cultura y comunicación ciberespacial cobran un valor estratégico. Y significa, por tanto, que países latinoamericanos como México pueden dejar de concebirse como meros espectadores y, con educación y cultura, comenzar a crear una base de poder capaz de imponer condiciones civilizatorias a los poderes hegemónicos en bárbara colisión. No se trata de tomar partido por alguno de ellos, sino de buscar la seguridad de todos los que no siendo parte del conflicto estamos siendo afectados. Con la muerte de jóvenes o niños, ciertamente, con la dura migración forzada, pero también con la amenaza de que estamos un paso más cerca del abismo nuclear. Lo que como humanidad ya experimentamos en Japón. Se trata de una lucha entre poderes hegemónicos que no nos representan, ni defienden nuestros intereses como humanidad. Más que continuar siendo países satélites, se trata de construir espacios constituidos por muchas naciones que permitan la sobrevivencia y el desarrollo de otras visiones –distintas a las hegemónicas– de la vida y de la política.

Esto es hoy más urgente porque vemos cómo Europa –que podría haber jugado un papel de mediación y de amortiguador entre Rusia y Estados Unidos– ya ha optado por este último, así sea con el pretexto de su membresía en la OTAN. Y sólo permanecen sin alinearse los países nórdicos, pero cautelosos y en silencio. Allá por los 90 pareció que el experimento común europeo era una alternativa civilizada al crudo mercantilismo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Era, se decía, un ejemplo de cómo generar espacios independientes pero, sobre todo, enclaves políticos regionales con tal poder que desactivaran o al menos contuvieran las tendencias destructivas del ciclo expansión-resistencia que generan constantemente la competencia de las civilizaciones capitalistas estadunidense y ruso-china en su brutal búsqueda de recursos y dominios. Por lo menos en América Latina hemos experimentado bien, y una y otra vez, esta tendencia.

Para nosotros, entonces, la batalla por la sobrevivencia no se juega en el Norte, sino en el Sur, y –de acuerdo– tiene que ver sobre todo con el poder de la educación y la cultura. Nuestro reclamo ético a estas hegemonías es que cada vez menos garantizan condiciones de sobrevivencia y bienestar, no en lo ecológico, en la migración, en pan y trabajo, pero tampoco en lo nuclear. La posibilidad de imaginar siquiera una renovación a fondo ya no está en sus conciencias y en sus manos, sino en las de las víctimas. Las que pocos lloran, porque se trata de mexicanos, latinoamericanos, palestinos, africanos. Porque cargan la historia y los dolores del coloniaje, más fácilmente pueden sentir y pensar –sus escuelas y universidades– una agenda de liberación que imponga condiciones nuevas y radicales a los poderes hegemónicos. Una agenda política y al mismo tiempo de conciencia. Y en ambos aspectos es una lucha larga mundial por una muy distinta educación y promoción de la cultura. Pero no es fácil.