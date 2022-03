▲ El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero (izquierda), obsequió su libro El triunfo de la dignidad al ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, también sindicalista de la metalurgia, durante la reunión que el político brasileño celebró el miércoles pasado con legisladores. Foto La Jornada

Al ex mandatario de Brasil le costó ir injustamente a la cárcel; es un ejemplo que debemos tomar en cuenta los que luchamos en contra de la desigualdad y la corrupción, porque la resistencia y la oposición de quienes se niegan a perder sus privilegios es muy fuerte , subrayó el dirigente del Sindicato Minero, quien un día antes saludó al ex gobernante brasileño, también sindicalista del sector metalúrgico.

Senadores de Morena coincidieron con la advertencia del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva de que la oposición no les va a dar tregua. Es muy valiosa esa reflexión de quien ha vivido situaciones políticas complicadas y sabe que la derecha siempre estará en contra de los gobiernos progresistas y generarán acciones para tratar de frenar el proyecto de la Cuarta Transformación , comentó el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Durante una reunión privada que Da Silva sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado –antes del encuentro con el grupo de Morena– el senador morenista Higinio Martínez expuso que en México se observan las mismas expresiones conservadoras y reaccionarias que fraguaron el golpe parlamentario para derrocar en 2015 a la entonces presidenta Dilma Rousseff y llevaron a da Silva tras las rejas”.