Laura Poy y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 5 de marzo de 2022, p. 10

El gobierno federal cumplió su promesa de reinstalar a los maestros cesados por la reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reconocer que aún puede haber casos pendientes, pero la mayoría de los profesores ya están en sus plazas, porque si no, ya me hubieran reclamado en mis giras, no he dejado de ir a los estados .

En conferencia matutina en Palacio Nacional, exhortó nuevamente a actuar con prudencia y a atender las recomendaciones de los expertos y de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la aplicación de vacunas a niños y adolescentes.

Afirmó que la Secretaría de Salud (Ssa) cuenta con una política para la aplicación de los biológicos y destacó que aún no hay autorización y no hay vacunas específicas para niños. Creo que sólo Pfizer tiene, y no está todavía muy claro. Tenemos que cuidar mucho a los niños y cuidarnos todos porque hay efectos secundarios .

Renovación de la dirigencia nacional del SNTE