Andrea Becerril y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 5 de marzo de 2022, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim, haya salido en defensa de la institución y la investidura presidencial frente a la campaña de ataques orquestados en contra de su gobierno por una parte del empresariado.

A mí no me impuso la cúpula económica, como era antes, no me pusieron los medios, soy un Presidente legal y legítimamente electo por el pueblo , resaltó en su conferencia mañanera, en la que se le preguntó su opinión sobre lo declarado por Slim el pasado miércoles, en el sentido de que la confrontación entre parte de la iniciativa privada con el gobierno actual es una estupidez , ya que hace daño a las empresas y a todos, y lo que se debe hacer es trabajar juntos.

Comentó que Slim entiende esto porque es institucional , pero no es el caso de algunos empresarios, como Claudio X. González y los ex presidentes Fox y Calderón, que están dedicados a atacarnos .