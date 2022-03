John Spencer, jefe de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar de Estados Unidos, publica en Twitter una guía sobre cómo las resistencias civiles podrían infundir miedo a los rusos y enfrentar exitosamente a un ejército regular. Muestra cómo atacar un tanque con un coctel molotov. Usuarios ucranios tradujeron el hilo casi de inmediato y la compartieron en las redes sociales. El tuit fue visto más de 10 millones de veces, según The Washington Post. Los usuarios le dicen a Spencer: Parece esta una buena manera de asegurarse de que la ciudad sea arrasada con enormes bajas civiles .

Starlink es una constelación de satélites de Internet que pretende cubrir el planeta con banda ancha de alta velocidad. La idea requiere un enjambre de satélites que operen en la órbita terrestre baja –a unos 547 kilómetros de altura, en el caso de SpaceX– para proporcionar cobertura continua. No funcionan sin terminales en tierra.

Voceros de la OTAN denunciaron a Rusia por supuestamente desarrollar un malware (o programa malicioso) llamado wiper, que logra destruir los datos de distintos sistemas. Lo que hace es eliminar el registro de arranque de los dispositivos. Eso significa que luego no pueden iniciarse; tienes que empezar completamente desde cero y reinstalar todo. Con ello, se necesita aún más tiempo para poder volver a la capacidad operativa total , dijo Richard Smith, director del Instituto de Tecnología Cibernética de la Universidad de Montfort, en Reino Unido. Los expertos en seguridad cibernética de las compañías ESET y Symantec llamaron a este virus HermeticWiper, asegurando que se había instalado en cientos de computadores en el país. El software malicioso se creó el 28 de diciembre de 2021, lo que implica, según la BBC, que el ataque pudo haber sido planeado desde entonces.

Un grupo de voluntarios organizados por el gobierno de Ucrania, que se autodenomina IT Army of Ukraine, tiene más de 230 mil seguidores en su canal de Telegram y ha estado atacando objetivos rusos, como bancos y bolsas de criptomonedas rusas. Según Wired, Ucrania ha reclutado a miles de profesionales de ciberseguridad. Los hacktivistas, incluido el grupo de piratería Anonymous, han reclamado ataques DDoS contra objetivos rusos y han tomado datos del fabricante de armas bielorruso Tetraedr.

Hemos puesto en marcha anteriormente esta herramienta en otras partes del mundo para ayudar a proteger a las personas en situaciones que no son seguras, por ejemplo, en Afganistán , explica en Twitter Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad de Facebook.

Facebook (ahora Meta) ha habilitado una nueva función en Ucrania que permite a los usuarios bloquear su perfil. Al hacerlo, quienes no son sus amigos no pueden descargar o compartir su foto de perfil ni ver sus publicaciones.

28 de febrero

Twitter comienza a añadir etiquetas a los tuits que comparten enlaces a páginas web de medios y periodistas supuestamente afiliados al Estado ruso. En concreto, marca los perfiles de periodistas que trabajan para medios informativos de origen ruso, como Sputnik o Rusia Today, pero también de periodistas independientes ( freelance) y personal técnico que ha prestado servicios mediante empresas de forma subcontratada para firmas rusas.

La compañía también ha activado una alerta tanto en las búsquedas como en el timeline que lleva a los usuarios a un momento de Twitter con recursos de seguridad y protección digital en inglés, ucranio y ruso. Lo anuncia Yoel Roth, Jefe de Integridad de la plataforma.

28 de febrero

Google deshabilita los datos de tráfico en tiempo real de Google Maps en Ucrania ( porque podían revelar al Ejército ruso la ubicación de civiles ). También, bloquea en sus plataformas la monetización de los medios financiados supuestamente por el gobierno ruso y asegura estar bloqueando los anuncios relacionados con esta crisis que buscan aprovecharse de la situación , reporta Reuters.

28 de febrero

Meta y TikTok anuncian el bloqueo de Russia Today y Sputnik en la Unión Europea (UE) tras una petición realizada por el club comunitario. Hemos recibido peticiones de varios gobiernos y de la UE para que tomemos nuevas medidas en relación con los medios de comunicación controlados por el Estado ruso , señaló en Twitter el vicepresidente de Meta, Nick Cregg.

La Unión Europea también anuncia que prohibirá a Russia Today y Sputnik: Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, así como sus filiales, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin, y ver la división en nuestra unión , afirmó la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen. Estamos desarrollando herramientas para prohibir su desinformación tóxica y dañina en Europa .

Thierry Breton, comisario de mercado interior y Vera Jourova, comisaria de valores y transparencia, hablaron con los directivos de Google, instándolos a intensificar sus esfuerzos contra la propaganda rusa.

28 de febrero

Facebook y Twitter anuncian que han eliminado dos operaciones de influencia encubierta antiucranias durante el fin de semana, una vinculada a Rusia y otra con conexiones a Bielorrusia.

Un portavoz de Facebook aseguró que Rusia usa rostros generados por computadora para reforzar la credibilidad de los columnistas falsos en varias plataformas, incluida Instagram.

28 de febrero

Ivy Choi, portavoz de YouTube, confirma que la compañía eliminó una serie de canales vinculados a una supuesta operación de influencia rusa, aunque los canales tienen un número muy bajo de suscriptores.

1º de marzo

El fantasma de Kiev (The Ghost of Kyiv), la leyenda del piloto ucranio que derribó seis aviones rusos, es difundida ampliamente por las redes oficiales del gobierno de Ucrania y de su Ministerio de Defensa con imágenes de un videojuego. El video pertenece al juego DCS.

Usuarios de Facebook siguen en vivo, por más de seis horas, supuestos bombardeos de Rusia en poblaciones ucranias. En realidad se trata del videojuego ArmA3. Se conectan más de 178 mil personas simultáneamente.

1º de marzo

Apple ha detenido todas las ventas de sus productos en Rusia, mientras la plataforma de pago Apple Pay, así como otros servicios, también han sido limitados . En un comunicado, la compañía ha señalado que la semana pasada tanto Russia Today como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga y se deshabilitaron el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania como medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranios . También se dejan de exportar productos a Rusia.

1º de marzo

Medios estadunidenses exaltan el uso de las plataformas sociales contra Rusia y la destreza de los ucranios en el escenario digital. Un canal local de Telegram insta a sus 400 mil suscriptores a filmar cuidadosamente y compartir videos de las tropas rusas que pasan para que los combatientes ucranios puedan cazarlos.

El Ministerio del Interior de Ucrania ha utilizado Internet para fomentar la disidencia en Rusia, publicando fotos y videos de supuestos soldados rusos asesinados o capturados en el sitio web https://200rf.com/

1º de marzo

Autoridades ucranias pidieron a la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, más conocida por sus siglas, Icann, que desconecte a Rusia de Internet. Además del viceprimer ministro Mykhailo Fedorov, lo ha solicitado Andrii Nabok, representante de Ucrania en la Icann. La idea es deshabilitar los TLD .ru y .ΡΦ que se usan en Rusia, pero también revocar los certificados SSL que permiten garantizar que esos sitios web son seguros.

Fedorov va más allá y pide a otro organismo, el RIPE NCC, que se encarga de validar el registro de dominios en buena parte del mundo, que desactive la capacidad de Rusia para usar las direcciones IPv4 y IPv6 de sus dominios. Esto no tiene precedente, y es muy distinto que un país se desconecte a sí mismo de Internet voluntariamente, como de hecho ya hizo Rusia a finales de 2019.

2 de marzo

Se reportan pocos cortes de Internet en Ucrania. Las interrupciones se están registrando en el proveedor Kyivstar, que informa que aproximadamente 500 antenas de base han sido inhabilitadas debido a daños en la infraestructura y la energía, según NetBlocks.

3 de marzo

Maldita.es publica 66 bulos y desinformación sobre Rusia y Ucrania que han circulado en las redes desde la madrugada del 24 de febrero. Advierte que muchos de ellos son reciclados de otros momentos y contextos y no se han grabado en estos países del este europeo.

3 de marzo

La agencia Storyful ha sido contratada para supervisar videos de TikTok sobre la guerra y en menos de una semana ha borrado más de 300. The Times of London cita declaraciones de Darren Davidson, editor en jefe de Storyful, agencia de inteligencia de redes sociales propiedad de News Corp, empresa matriz de The Times.

El equipo de 50 periodistas de Davidson se enfoca en la verificación de videos, analiza propaganda, las imágenes de conflictos anteriores y las de videojuegos para separar las falsas de las auténticas.

3 de marzo

El periodista español Pablo González (@PabVis en Twitter) fue arrestado en Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) sin ninguna explicación creíble. No ha tenido acceso a su abogado, lo que supone negación de sus derechos fundamentales, según sus compañeros.

“En el año 2015, el periodista @PabVis, encarcelado ahora en Polonia acusado de espionaje, fue incluido en una lista de ‘prorrusos’ elaborada por @marta_ter y @nicolasdepedro para la Open Society Foundation. Lo señalaron y ahora está detenido”, afirma en Twitter Helena Villar.

(Continuará)