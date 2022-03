Precisó que desde 1945 hemos pensado que no debería existir y ahora se ve por qué; entonces, México no participará en ninguna sanción que no indique la ONU .

Exportación de tecnologías

También aclaró que no se publicará ningún acuerdo respecto a la exportación de tecnologías a Rusia, pues no es necesario, porque ya hay un comité que debe revisar todos los permisos. No es una sanción, es decir, das un permiso de exportación o no lo das. Como México tiene una posición de no intervención, seremos muy cuidadosos en ese punto .

Por otra parte, Ebrard informó que la madrugada de ayer arribó sin novedad el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 pasajeros: 44 mexicanos y 28 ucranios (son familias mexico-ucranias), además de siete personas de Ecuador, uno de Perú, otro de Australia y una perrita.