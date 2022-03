Un episodio para las lágrimas fue el encuentro de los recién llegados con sus familiares, que los esperaban en la entrada de la Base Aérea Militar 19, a un costado de la terminal 2 del aeropuerto internacional, espacio cerrado a civiles, pero la relevancia de la situación ameritó que el Ejército hiciera una excepción en sus férreas reglas. Flores, llanto y abrazos marcaron el rencuentro.

A esas horas de la madrugada, poco a poco, cada uno de los 81 rescatados tomó su nuevo rumbo. Son afortunados, como dijo Javier –que testificó los riesgos de la guerra–, pues mientras él intentaba salir de Ucrania, vio decenas de camiones llenos de muchachos con vestimenta militar que se dirigían a las zonas más complicadas del conflicto. No sé si eran o no militares. Me duele porque dejé amigos de esa edad y probablemente la mitad de esos jóvenes que vi no regresarán .

En Ucrania aún quedan alrededor de 60 connacionales, con los que el gobierno mexicano mantiene contacto. La embajada de México en Ucrania ya está organizando una tercera evacuación al cruce fronterizo de Siret, Rumania.

(Con información de Arturo Sánchez)