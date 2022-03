Son algunos rasgos de la operación militar especial que los medios de comunicación bajo control del Kremlin –los otros tienen cada vez más dificultades para trabajar en Rusia, si es que no están clausurados– ignoran, limitándose a reportar los éxitos del ejército ruso.

El mandatario ruso indicó que “durante esta operación especial los militares rusos toman todas las medidas para no afectar a la población civil y las ‘noticias’ sobre supuestos bombardeos de Kiev y otras grandes ciudades no son sino una burda mentira propagandística”.

El canciller Serguei Lavrov reiteró que Rusia tiene conocimiento de que Estados Unidos estaba desarrollando armas biológicas en dos laboratorios militares de Ucrania, en Kiev y en Odesa.

No voy a revelar ningún secreto, pero tenemos información de que el Pentágono está muy preocupado por el destino de sus instalaciones químicas y biológicas en Ucrania , comentó Lavrov a un grupo de periodistas.

Añadió que el Pentágono construyó ahí dos laboratorios biológicos militares, donde hacía experimentos para crear patógenos. Y ahora está preocupado de que va a perder el control sobre éstos .

Consecuencias preliminares

Aunque con nueve días es prematuro hacer un balance del costo que tendrá para Rusia esta guerra, reviste interés conocer la opinión de Andrei Kortunov, director del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, quien sostiene que se está creando una nueva realidad europea , que va a depender de muchos factores en juego, entre otros, de cómo termine esta operación militar especial, del carácter y resultados del próximo tránsito político en Ucrania, de la fortaleza de la unidad antirrusa de Occidente, de la dinámica de la correlación de fuerzas en el mundo y del grado de gravedad ante cada una de las partes de los problemas globales.

Kortunov adelanta de forma preliminar siete consecuencias, que se están perfilando, y resumidas son:

La primera es que Rusia arrebató de manera involuntaria a China el papel de principal malvado internacional y rival de Occidente , aunque por supuesto Washington y sus aliados europeos “seguirán conteniendo las ambiciones de política exterior de Pekín, si bien dejaron de ser prioridad y se mantienen en segundo plano.

En segundo lugar, Moscú se quedó prácticamente sin aliados en Occidente. Si después de 2014 (año de la anexión de Crimea) en Europa había fuerzas considerables que instaban a considerar los intereses de Rusia, ahora hasta la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, o el presidente de la República Checa, Milos Zeman, coinciden en condenar las acciones de Moscú, al tiempo que el consenso antirruso en Estados Unidos nunca había sido tan fuerte en lo que va de siglo .

La tercera consecuencia es que Rusia tendrá que acostumbrarse a una inevitable pausa, y probablemente muy extendida, en el diálogo político al máximo nivel. No veremos una larga fila de presidentes y cancilleres esperando turno para ser recibidos en el Kremlin. Las visitas previas que hubo hay que inscribirlas en las fallas de nuestra política exterior: la parte rusa no fue capaz de convencer que tenía razón en nada y no se pudo alcanzar una fórmula de compromiso diplomática y política .

En cuarto lugar, Moscú tendrá que afrontar una carrera armamentista larga y extenuante. En las condiciones actuales es poco probable que se pueda volver a hablar de una moratoria a la expansión de la OTAN o de otra modalidad de dar garantías vinculantes de seguridad a Rusia .

La quinta consecuencia es que Rusia se convierte en objeto permanente y número uno de las sanciones económicas de Occidente y, aunque a éste le llevará tiempo desprenderse de su cierta dependencia de los suministros energéticos y de otras materias primas rusas, es evidente que emprendió ya los primeros pasos en ese sentido .

En sexto lugar, Rusia será alejada de las cadenas tecnológicas que existen o se están configurando, que determinan el paso de la economía mundial a un nuevo orden tecnológico .

Y, por último, seremos testigos de la lucha de Rusia y Occidente por ganarse la mente y el corazón de las personas en el resto del mundo, sobre todo en los países del sur global. Se buscará aislar a Rusia en el ámbito internacional para dificultar sus posibilidades de diversificar sus contactos políticos y económicos, y compensar aunque sea de alguna manera el costo de haber roto con Occidente .