D

ías atrás el presidente López Obrador se reunió con la cara visible de la cúpula privada. Con ella comió en Palacio Nacional para –ese fue el pretexto– despedir a Carlos Salazar por concluir su periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial y, entre sus primeras impresiones, el tabasqueño dijo que no todo fue miel sobre hojuelas, pero fueron más las coincidencias y el respeto por el bien del país, y vamos a trabajar para encontrar los consensos; hemos tenido diferencias, pero a pesar de todo nos hemos mantenido pensando en México, en lo que le conviene a México .

Qué bueno, intercambio de piropos a granel con el consabido nivel de hipocresía imperante en este tipo de encuentros, pero es necesario recordar que uno de los primeros berrinches (chantajes, en realidad) de Carlos Salazar se registró cuando el presidente López Obrador rechazó tajantemente la intentona de la cúpula empresarial de que, como en los buenos tiempos neoliberales, el gobierno en turno se endeudara hasta la coronilla para salvar a los grandes corporativos y no les cobrara impuestos. Para él la ecuación era sencilla: los barones se salvaban con dinero público y los mexicanos pagaban.

En aquella ocasión Salazar quejóse amargamente, porque el gobierno federal nos cerró las puertas al rechazar sus propuestas (el citado endeudamiento público para fines privados y dejar de cobrarles impuestos). No es nuestra culpa que no hayan sido aceptadas, pero pese a la puerta cerrada seguiremos buscando soluciones para proteger los empleos, los salarios y a las empresas más pequeñas . Exigían un endeudamiento equivalente a 4 por ciento del producto interno bruto.