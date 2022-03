E

l jueves 3 de marzo por la mañana empezó a correr la noticia del fallecimiento de la escritora, feminista, periodista, traductora, editora, crítica de arte y, sobre todo, de la compañera que hizo de la amistad una causa: Francesca Gargallo, mexicana por elección, siciliana de nacimiento, activista de innumerables causas justas en cualquier rincón del mundo, quien no dejó de pelear ni un solo segundo por la vida, la de ella convaleciente, y la que vale la pena defender en este mundo.

Feminista de tiempo completo, pues para ella no hubo mínimas contemplaciones para el patriarcado, Francesca se fue dejando cientos de semillas, como se autonombran ya sus no pocas alumnas y compañeras de causas no perdidas. De pronto las redes sociales se llenaron de amor en medio de la guerra. Los inacabables mensajes de despedida fueron, son, un pequeño mosaico del mundo que abrazó y abarcó con pasión y solidaridad a toda prueba. Francesca en la calle, a pie o en bicicleta, porque, como bien dijo, la calle es de quien la camina , y ella siempre prefirió la acera izquierda.