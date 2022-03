La enorme mayoría de los jugadores de la NFL –70 por ciento en activo y más del 60 ex jugadores que siguen vivos– son de raza negra, por lo que se espera que los cambios sean considerables, y potencialmente costosos para la Liga.

Miles de jugadores afroamericanos salen beneficiados de estos cambios hechos al acuerdo , dijo el abogado Cyril V. Smith, quien representa a los ex NFL Najeh Davenport y Kevin Henry, cuya demanda por discriminación racial en 2020 sacó el tema a la luz.

La jueza decana federal de distrito Anita B. Brody, en Filadelfia, que por una década ha supervisado el caso de conmociones cerebrales de la NFL, desestimó su demanda, pero ordenó que ambas partes abordaran el problema. La jueza aprobó los cambios negociados en una orden presenta-da el viernes.

Más de 3 mil 300 ex jugadores y sus familias han buscado indemnizaciones por lesiones cerebrales ligadas a sus días como integrantes del emparrillado, más de 2 mil de ellos por demencia moderada o avanzada.

Los casos en ese tema han resultado lo más disputables, y sólo tres de cada 10 reclamos fueron pagados hasta ahora. Un tercio de esos debieron ser rechazados y el resto continúa en un limbo legal.

El acuerdo por 65 años también otorga remuneración económica a ex jugadores de la NFL con mal de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. No cubre la encefalopatía traumática crónica –que algunos incluso llaman la enfermedad distintiva del futbol americano– excepto para hombres a los que se les diagnosticó tras su muerte antes de abril de 2015, fecha límite fijada en el acuerdo a fin de no incentivar los suicidios.