La CFE está contra las fuentes renovables y quiere seguir generando energía cara y sucia. El dato duro es que 38 por ciento de la electricidad que genera la CFE proviene de energías limpias; en cambio, el sector privado apenas llega a 20 por ciento. Así, el parque de centrales públicas ya cumplió con el compromiso internacional de México de generar con energía limpia 35 por ciento de la electricidad en 2024. El incumplido es el sector privado, a pesar de que se ostenta como el más cuidadoso con el ambiente. La CFE inyecta 55 por ciento de la energía limpia en el sistema eléctrico nacional y los privados 45 por ciento. Los generadores privados aportan la mayoría de la electricidad sucia generada en el país. De la energía fósil inyectada al sistema eléctrico, los privados son responsables de 67 por ciento, mientras la CFE sólo participa con 33 por ciento. Además, es la energía hidroeléctrica la que está soportando el sistema cuando no hay sol ni viento. Hacia adelante, la iniciativa hace de transición energética basada en energías renovables una obligación del Estado y un mandato para la CFE.

Sordos y ciegos, los promotores de la guerra mediática prefieren mentir y repetir la misma falsedad miles de veces para confundir a la sociedad y desacreditar al gobierno y a su iniciativa. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental asegura en redes sociales que bajo las reglas actuales, las energías renovables tienen preferencia en la inyección al sistema eléctrico. Eso se debe a que cumplen con el criterio de sustentabilidad; es decir, no contaminan. La iniciativa de reforma eléctrica busca eliminar el criterio de sustentabilidad y la obligación del gobierno de distribuir primero la energía generada por medio de fuentes renovables para dar prioridad al combustóleo y al carbón, fuentes altamente contaminantes . Esas afirmaciones son falsas. El criterio de sustentabilidad al que se hace referencia no se contempla en la legislación mexicana y, por tanto, la iniciativa no puede cambiar algo que no existe. Tampoco existe la obligación del Estado de distribuir primero la energía generada por medio de fuentes renovables, el despacho se realiza utilizando criterios económicos de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica. En ninguna de sus partes la iniciativa propone que el carbón y el combustóleo tendrán prioridad. El despacho seguirá siendo en orden de mérito económico. La energía cara, en la ocurrencia la más contaminante, se despachará al final. La competitividad de la energía eólica y solar les garantiza los primeros sitios, independientemente de la organización, regulación y propiedad de la industria eléctrica, a menos que esa competitividad sea falsa o espuria y sus promotores no estén contando toda la verdad sobre las renovables.

* División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM, y colaborador del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del Conacyt.

