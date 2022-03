Así, preguntó, ¿por qué no la integración, con respeto a nuestras soberanías, llegar a un acuerdo? En seguida detalló: Es necesaria la integración, porque de lo contrario, ya lo vimos ayer, en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago en relación con Asia, y en especial en relación con China. Eso no conviene, necesitamos mantener los equilibrios .

De tal forma recaló en su propuesta, para producir en América lo que consumimos en América, no depender de otras regiones del mundo. Tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísimos recursos naturales, un mercado, una capacidad de consumo, que es la más importante del mundo si se integrara América. El ingreso per cápita, el ingreso por persona en América es superior al ingreso per cápita en Asia y en Europa , aseguró.

No podemos quedarnos con los brazos cruzados, cuando hay un crecimiento desmedido de una región en el mundo, que se puede convertir en una amenaza de dominación; no queremos hegemonías ni en lo económico, ni en lo político, y mucho menos en lo bélico , planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De la plática con Luis Inácio Lula da Silva dijo considerar “no sólo el sueño bolivariano de integración de Latinoamérica, sino la integración de América . Y a eso la propuesta de alcanzar equilibrios con una comunidad económica entre Estados Unidos, Canadá y todo el continente.

Tal postura obedece –señaló– a no favorecer las guerras comerciales, pero sí a convencer a quienes tienen desconfianza sobre la actitud de intervención, de falta de respeto a las soberanías, y de convencer también a los que han sido hegemónicos de que ya no es el tiempo de antes, que ya no es el tiempo de los espías y de la promoción de los golpes de Estado, y de poner y quitar gobernantes a su antojo, o de los bloqueos, todo esto que se usaba en la Edad Media .

La próxima generación

Tiene que llevarse a cabo un cambio complejo –repuso– porque una de las enseñanzas mayores del auge económico en China es que ellos tienen una planeación de mediano y largo plazo, y ayer hablábamos de eso, no pensar cómo ganamos en la próxima elección; no, pensar en la próxima generación, eso es lo más importante. Si no hay esa visión, se van a seguir generando desequilibrios en el mundo y no nos conviene .

López Obrador respondió al estado en que recibió la petroquímica productora de los fertilizantes y la refinación de hidrocarburos, pues dejaron que se arruinaran las refinerías existentes; empezaron a vender al interior de las refinerías, plantas. No les dio tiempo de acabar con la refinación afortunadamente, y estamos levantando la industria de la refinación .