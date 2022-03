Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. 5

Trenton. Cuando huyes de la guerra, un largo vuelo de más de 20 horas y tres escalas es lo de menos . Cuando tu vida y la de tus seres queridos están en riesgo, el cansancio no es obstáculo porque esas 20 horas representan saberte a salvo.

En el vuelo que llevó de Rumania a México a 81 personas que escaparon de Ucrania, las historias se parecen; con sus matices, sus testimonios se escuchan como eco:

La invasión rusa les rompió la vida, sus sueños. Los apegos han quedado atrás. Amigos, familia, amores a los que se ha abandonado por huir, por sentirse a salvo a miles de kilómetros de casa.

La premura por salir de la zona de guerra impidió que Olga Boieva se despidiera de su madre. Viaja a México y probablemente no volverá a verla. La dejó con una enfermedad terminal. La culpa la carcome, pero hay algo más poderoso que la orilló a huir: Eva, su hija de dos años a la que quiere dar un futuro y una nueva esperanza.

Mi madre está a punto de morir de cáncer. Por teléfono le dije que me perdonara, y lo entiende porque sabe que lo hago por ella , dice mientras señala a Eva, que viaja a su lado y se esconde tras uno de los asientos de la fila 12 del Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Olga es ucrania y profesional del doblaje de películas. Desde hace cuatro años está casada con Héctor Núñez, arquitecto mexicano y vivían en Kiev.

Esta familia es parte de los 81 ciudadanos trasladados al país por el gobierno en la Misión Rescate, que envió un vuelo a Rumania para regresar con la mayor cantidad posible de connacionales y sus familias.

Para Olga, Héctor y Eva huir no fue fácil, ni la decisión y menos el camino hasta la frontera con Rumania –salieron por el punto fronterizo de Siret–. La odisea fue de varios días. Se toparon con retenes, cierre de caminos, pasos oscuros y la desventaja de ir a contratiempo, pues debían llegar a algún poblado antes del toque de queda. Cruzar la frontera les tomó un par de días por la saturación del éxodo y otros tantos para llegar a Bucarest, donde despegó el vuelo.

El miércoles llevaban una semana en fuga. Veinte horas de viaje más, son lo de menos.

Estábamos muy en paz. No había problema de seguridad ni nada. Pero las ambiciones de expansión de (Vladimir) Putin llevaron a todo esto. Es la trágica realidad , afirman. Eva sabe que no está en casa. Pregunta lo que sucede y no se le miente. Su madre responde que su país fue invadido y hay guerra. La pequeña sólo tiene claro que desde hace días su mundo no es el mismo.