l miedo a Rusia, o mejor dicho, el miedo a una posible intromisión de una Rusia expansionista y belicista, fue un elemento protagónico en la historia del siglo XX y, de hecho, como plantean Ralph Miliband y Marcel Liebman, ha fungido como un elemento central en el sentido común occidental (o sea, Estados Unidos y algunas potencias europeas). La idea de que existe una Rusia agresiva, expansionista e imperialista que iría coleccionando para sí país por país del orbe, tiene un origen histórico que no empezó en la guerra fría en 1947. Ahí esa idea se elevó a su máxima expresión, pero su inicio va más atrás y debutó como actor geopolítico en el periodo entreguerras posterior a la Revolución Rusa de 1917.

Y es que durante el siglo XIX la etiqueta original contra una potencia despótica, totalitaria y expansiva no recaía en Rusia, sino en Prusia. A ojos europeos, el imperio prusiano causó diversos enfrentamientos y ello influyó para que ante el estallamiento de un conflicto sin precedente, la Primera Guerra Mundial en 1914, Alemania fuera una especie de enemigo público .

Inicialmente, en ese conflicto la Rusia aún zarista se sumó a los aliados, encabezados por Francia e Inglaterra, y su costo de sangre fue alto. Ya se gestaba el ascenso de la revolución rusa, en la que los bolcheviques se hicieron del poder en octubre de 1917. La agenda bolchevique tenía dos prioridades expuestas por Lenin desde 1915: profundizar el socialismo… y sacar a Rusia de la gran guerra .

Ante ello, Alemania vio con buenos ojos la caída del zar. No por afinidad ideológica con los comunistas, sino por considerar que pactar con ellos le daría respiro en la recta final de la guerra, donde Estados Unidos recién se había sumado a los aliados. Así, Alemania hizo esfuerzos logísticos en favor de Lenin, y al poco tiempo de consumado el ascenso bolchevique, signó con ellos el tratado de paz en Brest-Litovsk.