Afp, Ap Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. 2

Kiev. La planta nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se incendió este viernes debido a bombardeos de las tropas rusas en Ucrania, aseguró el gobierno de la ex república soviética. Las autoridades ucranias expresaron que no detectaron cambios en los niveles de radiación, aunque advirtieron de la posibilidad de un desastre 10 veces más grande que Chernobil . Al cierre de esta edición, el fuego ya había sido sofocado, según servicios de emergencia, los cuales no reportaron víctimas. Poco antes se destacó que tropas rusas permitieron el acceso a la instalación de bomberos ucranios, luego de impedirlo un rato.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tuiteó que las autoridades de Ucrania le informaron que “el fuego en la planta nuclear de Zaporiyia no ha afectado equipo ‘esencial’ y el personal de la planta está tomando acciones para mitigar”. Antes, el OIEA indicó que el gobierno ucranio le notificó que no se detectaron cambios en los niveles de radiación. Un funcionario ucranio citado por Ap aseguró que se detectaron niveles elevados de radiación cerca del sitio de la planta, que genera cerca de 25 por ciento de electricidad de la ex república soviética.

El ataque con obuses de artillería contra la planta de Zaporiyia se produjo horas después de que Moscú y Kiev acordaron corredores humanitarios y al ingresar en su segunda semana la operación militar rusa en Ucrania.