“(…) la verdadera vida es la que imita al arte puro, conservando el poder de alimentar sus contrarios en el seno de sí misma y extrayendo de ellos la horma en que se encuentra su contenido, por lo que su impureza es su pureza.”

Juan García Ponce

N

ació en el calor peninsular de Mérida en 1932. Su año y década de llegada se asociarían tiempo después con un bloque generacional de distinguidos creadores de México. Para el aprecio crítico y de sus compañeros, fue visto como el líder natural de quienes desde la plástica, el periodismo, el teatro y la literatura aportaron una obra importantísima a la cultura nacional. De formación académica extensa, y consciente de su sendero, fue lector y crítico antes que autor. Analizó a fondo múltiples voces antes de decir lo propio. Lo hizo con herramientas finas y distinción. Su voz literaria es vigente, y así lo sabe quien selecciona un libro firmado por Juan García Ponce.

Señor escritor

Entre el talento, el impulso y la necesidad, Juan García Ponce fue un escritor prolífico; cruzó los territorios del cuento, el ensayo, la novela, el guion cinematográfico (para diferentes trabajos de ficción y documental, esencialmente con el cineasta Juan José Gurrola), teatro (destaca El canto de los grillos, que montó Salvador Novo) y, aunque de manera breve, la poesía. Sus textos culturales sobre arte acompañaron la formación de estudiantes, académicos y artistas, como un río paralelo de ideas, observaciones y conciencia crítica. Como en la intervención de los colores, el pasmo de la forma o el poderío de las ideas que relieves, texturas y conceptos hacían el conjunto de las obras de Gustav Klimt, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Picasso o José Luis Cuevas, el escritor también habló de sus propios textos como conjunto y desencuentro, donde el voyerismo de quienes se asoman, imaginan y platican sobre los otros, los vecinos, los meseros, las parejas de enfrente y las posibilidades de la persona que se desea son imaginación que tiende lo mismo al desencuentro que a la consagración de dos.

El sexo, que a tantos pierde, en García Ponce puede ser el eje racional de la conducta. Es lo que nos sensibiliza, alecciona, carga de éxtasis. Las mujeres conducen y definen el beso, la plática, el ánimo, el coito, la vida misma. En su novela El libro, García Ponce casi resume su visión de los cuerpos que son amor y pasión, indisolubles, una emoción más grande que el anhelado placer sensorial: “Se quedaron así durante un tiempo sin medida, inmóviles, cerrados sobre el estrecho contacto de sus cuerpos como si, aparte de esa unión, fuesen intangibles y ninguno de los dos pudiera reconocerse por separado, sino que así, juntos, formaran parte de la habitación bañada apenas por la luz sin materia que llegaba del jardín, iguales a los muebles y los heterogéneos objetos que estaban en ella y que, desde su impenetrable silencio, parecían acogerlos con un sorpendido asombro ante su presencia demasiado viva y, sin embargo, tan quieta y perdida en su interior como la de ellos…”

Su poderosa y provocadora novela Crónica de la intervención inicia con sexo por tres. Lo que en otros relatos es clímax literario, lo que se conquista, lo que no se espera, lo que descoloca, García Ponce lo ubica como apertura de piezas, pero la veracidad sexual no es necesariamente el vigor anímico y la estética del mundo que se busca. En un momento escribe: No queda más. La mañana se desmorona. Ha habido un tiempo en el que la vida fue como ya no puede ser . Sustancia de lo efímero, como el aprecio del lenguaje y la forma, lo que andamos nos queda apenas, forzándonos a reiterar, a encontrarnos con una nueva obra que nos conmueva y nos aleccione.

Su charla

En ocasiones, los personajes de García Ponce tienen fraseos extendidos, como si en su decir estuviera su configuración existencial, elaborada y compleja. En otras, hablan o monologan como si el autor sólo pudiera proyectar el refinamiento. Se trata de un alegato que para algunos críticos es un punto para zaherir su obra: sus diálogos no salen de la calle, del entretejido coloquial; sus damas y sus caballeros, en el almuerzo o en la cama, se expresan con una construcción verbal que suele incluir reflexión filosófica, referencias artísticas, inmersión sicológica, en ocasiones, hasta en los cruces triviales. De manera que no es inusual que uno de sus personajes hable de Picasso, de Rainer María Rilke y de Robert Musil.