l capítulo 2 de Happiness, Flourishing and the Good Life (2021) de Thomson, Gill y Goodson (TGG), cuyo prefacio y capítulo 1 reseñé en las entregas del 23 y 30 de julio y 3, 17 y 24 de septiembre de 2021, empieza citando Confesión, de León Tolstoi, en el cual él dice que estaba rodeado por lo que se considera la felicidad completa cuando cayó en depresión. TGG comentan que Tolstoi caracteriza su vida en términos de sus logros y no de sus actividades (AV) valiosas . Describe su carrera literaria en términos de fama y elogios y no de amor y su vida como hueca. Comentan: “Uno puede erradicar el valor de la propia vida al tratar sus AV como puramente instrumentales para fines como fama y estatus, noción de valor subyacente en la concepción instrumental de la racionalidad (CIR). Lo que está en juego es la manera que concebimos el valor de nuestras AV, de nosotros y de nuestras vidas. Cualquier descripción del bienserestar (BSE)¹ debe captar estas relaciones correctamente so pena de que nuestro entendimiento del BSE nos deshumanice. TGG señalan que, si definimos valor en términos de las metas de nuestras AV, damos a las AV sólo valor instrumental (VI), negando su valor intrínseco (VNSE). En contraste, reconocer el valor de una AV es concebir el involucrarse en ella como algo de VNSE. Para desarrollar la concepción de valor que se requiere para un marco del BSE, TGG muestran como la CIR, comúnmente sostenida, está fundamentalmente equivocada. Definen la CIR: una persona quiere X; dado que para lograr X tendrá que realizar AV que son medios para X, entonces lo siguiente es verdadero: a) Como medios, estas AV sólo tienen VI; b) El fin X tiene VNSE; c) La persona debe escoger racionalmente los medios más eficientes para el fin. La CIR tiene cuatro rasgos que la hacen buena para resolver problemas, pero inadecuada como marco para concebir el BSE: 1. Toma los fines como dados; requiere que los medios alternativos estén definidos y listos para ser seleccionados, de manera que sólo falte la elección basada en su eficiencia relativa. Dos limitaciones conocidas de la CIR: a) Típicamente los problemas no están tan bien empacados como requiere dicho razonamiento: necesitamos saber qué conceptos aplicar al problema, en qué consiste éste y cómo debe enmarcarse. b) Conceptos instrumentales como eficiencia y utilidad son relativos a un fin. La CIR selecciona los medios más eficientes para un fin, pero no nos ayuda a escoger entre una variedad de fines, excepto sobre la base de costo-eficiencia; sostiene que hay sólo una cosa con VNSE: la utilidad que permite comparar el valor de diferentes fines. 2. Adopta una pertinencia restringida: sólo importa lo requerido para el fin. 3. La carga de la justificación recae en el fin. Puesto que lo instrumental no tiene VNSE, su uso es un costo y una larga cadena de medios constituye una acumulación de costos y el fin tendría que ser suficientemente valioso para que valga la pena incurrir en tantos costos. 4. Minimización de costos. Para ser racionales, debemos minimizar costos. La CIR se refiere sólo a los medios más eficientes para un conjunto de fines dados. La CIR es defectuosa: no nos permite articular lo que es valioso. Rechazarla transforma, de manera importante para el BSE, nuestro entendimiento de la relación entre AV y fines, dicen TGG, lo que argumentan en 3 pasos: 1) La CIR nos lleva a la desastrosa visión que todas las AV-fin-dirigidas (AVFD) tienen sólo VI. Estas AV son medios y por tanto tienen sólo VI, entonces la AV como medio no puede tener VNSE. 2) Las AV son partes de nuestras vidas y, en algún sentido, nuestras vidas nos constituyen como personas. Es decir, tratar las AV sólo como VI implica tratar a las personas como mero VI. Es como decir lo único valioso acerca de nosotros y nuestras vidas son los resultados que logramos . 3) Tal tesis derrota la idea de que alguna cosa pueda ser valiosa. Si fuera verdad que las personas no tenemos VNSE, entonces nada podría tener valor. Si algo tiene VNSE, entonces las personas lo tienen. Si las personas no lo tienen, entonces nada puede tenerlo, en cuyo caso nada puede tampoco tener VI. Esta argumentación la resumen así: Premisa 1. Si las aseveraciones de la CIR fuesen verdaderas, todas nuestras AVFD tendrían sólo VI. Premisa 2. Si todas las AVFD como tales tienen sólo VI, entonces la persona tiene sólo VI. Premisa 3. No es verdad que las personas sólo tengan VI. Conclusión: por tanto, las aseveraciones de la CIR no son verdaderas. La CIR instrumentaliza nuestras AV y deshumaniza nuestras vidas, lo que hace que el valor sea imposible. Nos convierte en máquinas para fabricar resultados.