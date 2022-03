Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. a10

Londres. El tenista serbio Novak Djokovic, quien no ha recibido la vacuna contra el coronavirus, podrá participar en Roland Garros después de que el gobierno francés anunció el retiro de las restricciones por la pandemia, entre ellas, la obligatoriedad del pasaporte covid para entrar al país a partir del 14 de marzo.

La situación está mejorando gracias a nuestros esfuerzos colectivos. Se dan las condiciones para una nueva fase de flexibilización de las medidas. A partir del lunes 14 de marzo suspenderemos la aplicación del pase de vacunación don-de corresponda , anunció ayer el primer ministro Jean Castex.

Así, Djokovic, quien por el momento no disputará los torneos de Indian Wells y Miami al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado, sí podrá participar en el ATP Montecarlo a partir del 10 de abril y Roland Garros, donde defenderá su título y el cual se celebrará desde el 22 de mayo.

Este cambio en la regulación se produce después de que la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, anunció en enero que todos los atletas deberían vacunarse para poder competir en suelo francés, lo que puso en duda la presencia de Djokovic en Roland Garros.