Sobre los 50 textos reunidos en su volumen Caracteres, Uribe afirmaba: Se me haría fácil, pero poco interesante y legítimo, moralmente, suponer que soy el único probo, que no se corrompe jamás, no es vanidoso y no tiene todos estos vicios del resto de mis congéneres. El primero que debe criticarse cuando va a escribir este tipo de textos satíricos es el propio autor .

Tenía la convicción de que el narrador que miente pudiendo decir las cosas como son o como las ve, comete un pecado muchísimo más grave que otros gremios, porque, si alguna obligación moral tiene, es con la pureza del lenguaje y con la verdad de lo que está diciendo. Si el escritor se hace demasiado amigo de una causa y empieza a mentir para favorecerla, está entrando en esa falta .

El año pasado presentó su novela Los que no. El narrador explicó que el tema de este texto fue la inmensa mayoría de las personas, entre las que me incluyo, que no alcanzan a ser y a hacer todo lo que hubieran podido ser y hacer. Prácticamente, todos nos quedamos a medio camino o a tres cuartos del camino que hubiéramos podido recorrer completo .

Ya entonces se reconocía “definitivamente no joven. Estoy a punto de cumplir 68 años. No la acabé ayer, sino cuando tenía 66 o 67 años. Muy entrado en la tercera edad. Es momento en que por la naturaleza misma de las cosas uno va teniendo cada vez menos futuro, por más optimista que sea. En cambio tienes cada vez más pasado y es un muy buen momento para ponerse a analizar ese pasado y a recrearlo.