Para América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó en conferencia de prensa remota que la incidencia del covid-19 continúa a la baja por sexta semana consecutiva, pero advirtió que la pandemia no ha terminado.

En la semana reciente hubo 1.5 millones de nuevos casos, lo cual supone una disminución de 32 por ciento respecto de la semana anterior, indicó Carissa Etienne, directora de la OPS. Agregó que los países notificaron unas 24 mil 650 muertes, una caída de 10 por ciento, pero otros cuatro informaron aumento de contagios esta semana en comparación con la anterior, mientras 10 naciones y territorios reportaron más muertes.

México debe seguir medidas

A pesar de que México ha registrado reducción continua de nuevos contagios y decesos en semanas recientes, no deben relajarse las medidas preventivas no farmacológicas, sino fomentar la vacunación, porque la pandemia no termina , advirtió Sylvain Aldhigieri, gerente de Incidente para covid-19 de la OPS.

Etienne reportó que hay impacto desproporcionado del covid-19 en las mujeres en América, al citar aumento de la mortalidad materna. Desde el inicio de la pandemia hace dos años, en la región se notificaron más de 365 mil casos en embarazadas, de las cuales más de 3 mil murieron, según datos de la OPS.

La pandemia ha dejado en el mundo 439 millones 652 mil 638 casos confirmados y 5 millones 971 mil 782 fallecidos, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.