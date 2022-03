A pregunta expresa sobre el tema, el mandatario ponderó que cuando no se respeta a una autoridad se le insulta, se cometen excesos, y el que lo hace se descalifica. Yo por eso no contesto insultos constantes; imagínense que denuncie por ultrajes a la autoridad .

No obstante, adujo que las críticas de opositores integrantes del bloque conservador se deben a que están muy nerviosos. Cualquier cosa les molesta, cualquier cuestión, y se entiende, porque no podrán regresar fácilmente por sus fueros. Es que robaron mucho, saquearon y actuaron con mucha hipocresía, y la gente se cansa. El pueblo se cansa de tanta pinche transa, ya no quiere nada de eso .

Cómo va a estar contenta la gente con quienes entregaron los ferrocarriles nacionales o concesiones gracias a la reforma energética del sexenio pasado, expuso.

Al hacer nuevamente una crítica al gobierno del ex presidente Felipe Calderón, apuntó: los de ese partido ahora están en contra de lo del ultraje. ¿Qué trascendencia puede tener eso si no somos iguales, si en nuestro gobierno no hay represión, no hay masacres, no hay tortura, se respetan los derechos humanos?

Afirmó que por esa razón destinan dinero a intelectuales y periodistas para pronunciarse al respecto, pero no les está funcionando.