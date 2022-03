Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 7

Al mostrar gráficas sobre la hegemonía económica de China sobre Estados Unidos y exponer la urgencia de regular la migración laboral en Norteamérica, para hacerla más fuerte y competitiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió: no queremos un vecino fuerte en lo bélico y débil en lo económico y comercial porque, ¿qué pasaría si esto continúa? Va a seguir la tentación de mantener la superioridad en lo militar, y eso no conviene a nadie .

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que su gobierno cuida que no se violen los derechos humanos de los migrantes, por los riesgos que corren al atravesar nuestro país; no queremos que lleguen al norte, pero no es hacer el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos .

Consideró adecuado, correcto y oportuno el mensaje del presidente Joe Biden en torno al control de las armas y el nuevo enfoque de la política migratoria, con una reforma que regularice a paisanos y a otros indocumentados. De ahí retomó su propuesta migratoria, asociada a la de cambio económico no sólo en la región norte, sino en todo el continente:

En América del Norte no vamos a poder crecer y consolidarnos como región competitiva en lo económico y comercial si no contamos con fuerza de trabajo. Es contradictorio que se tenga una política migratoria que impide que puedan trabajar honradamente en Estados Unidos. Adelantó que la próxima semana el embajador estadunidense, Ken Salazar, lo acompañará a una reunión en Tapachula, Chiapas, con el propósito de ver cómo estamos avanzando en la cooperación con Centroamérica para que la gente tenga empleo y seguir hablando sobre nuestra propuesta de que se otorguen visas temporales de trabajo.

Así, el mandatario continuó en la esfera del profuso rechazó al financiamiento de Estados Unidos a la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González: “mantenemos nuestra protesta porque el gobierno estadunidense, de manera injerencista, está destinando dinero a una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido. No aceptamos esa política de Estados Unidos; con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país.