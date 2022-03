Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 7

Por petición que hicieron desde 2019 los padres de las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el IMSS presentó una denuncia más sobre los hechos, por lo que el caso no está cerrado, es un expediente abierto , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al referirse al tema, por segundo día consecutivo reiteró sus críticas al ex presidente Felipe Calderón y su política en materia de seguridad. Recordó que el brazo derecho del ex mandatario panista está preso en Estados Unidos acusado de proteger a la delincuencia, pero todavía se atreven a cuestionar, a atacarnos, cuando deberían estar calladitos .

Interrogado en la conferencia de prensa mañanera sobre la responsabilidad de Calderón en el caso ABC, explicó que en las reuniones que ha tenido con los padres de las víctimas se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia , misma que pidió dar a conocer al director del IMSS, Zoé Robledo, la cual es acorde con los elementos que presentó en su momento el ministro Arturo Zaldívar.