Jueves 3 de marzo de 2022, p. 5

Siret. La solidaridad no tiene idioma y se impone a la severidad del clima. En esta zona del este europeo los lenguajes comienzan a mezclarse y el frío cala los huesos. Eso no detiene el ímpetu de los voluntarios que se han apostado a unos metros del paso fronterizo para recibir a los miles de evacuados que, día a día, pasan por este punto para alejarse de la guerra.

No renuncian en su empeño por brindar cierto confort a los refugiados. La bienvenida no es cálida, no puede serlo. No se debe a las bajas temperaturas, sino al contexto que rodea al éxodo ocasionado por una invasión que no alcanzan a comprender.

Quienes llegan desde Ucrania traen consigo apenas una, a lo mucho dos maletas. No hay forma de entender la odisea que han enfrentado para trasladarse hasta este sitio. Sus sensaciones se mezclan: están a salvo, pero a qué costo.

Traen el corazón roto. Sus miradas lucen perdidas, reflexivas, como evocando lo que acaban de perder hace unos días, quizá horas. Con la esperanza de volver. Los rostros tras los cubrebocas y gorros para el frío, al igual que los idiomas, muestran la diversa gama de nacionalidades: ucranios, la mayoría, paquistaníes, indios, chinos.

“No english”, alcanza a decir un ucranio que camina a unos metros del puente fronterizo al ser abordado por el reportero. No frena el paso, pero de pronto, comprende parte de la pregunta y en una palabra lo describe todo: ¡terror! ¡terror! , grita mientras se aleja acompañado de su esposa e hijo.

Bajo atuendos adecuados para soportar menos dos grados centígrados que indica el termómetro, se alcanza a distinguir a un hombre joven, fornido y alto que arrastra sin dificultad dos grandes maletas y la mujer toma de la mano al pequeño. Se alejan sin decir más.

Un sacerdote cristiano ortodoxo los intercepta: “¡surprise!”, dice al tiempo que entrega al pequeño un chocolate. El niño apenas sonríe y junto a sus padres, sigue su camino.