Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 5

Siret. La supervivencia se ha vuelto una constante para el mexicano Omar Aveña. Hace dos años, él y su prometida ucrania huyeron de China para salvarse de los mortales inicios de la pandemia de covid-19. Hoy, enfrentan una prueba más: ayer escaparon de la guerra en Ucrania.

Hace unas semanas llegó ilusionado a Kiev para cumplir con un ritual: pedir la mano de su compañera. El plan era estar sólo mes y medio y después emprender una vida juntos, hasta que la guerra se les atravesó.

Hace dos años tuvimos que abandonar China por la pandemia, pero no se puede comparar , narra tras haber cruzado el puente fronterizo ucranio-rumano, junto a varios connacionales.

La madrugada del jueves 24 de febrero, cuando empezó la invasión militar, la madre de su novia, que vive cerca de Odesa, uno de los puntos por los que entraron las tropas rusas, les llamó para avisar lo que ocurría.

“Ella contestó y a mí, aún medio dormido, se me vino un sentimiento extraño, días antes se hablaba de la guerra, pero nosotros estábamos escépticos, teníamos una vida normal. Ella me dijo: ‘baby the war has begun’. Quedé en shock. Hasta ahora no lo asimilo”.

Omar, originario de Jacinta, Michoacán, recuerda que a partir de ese momento comenzó el terror . Ante los bombardeos se resguardaron varios días en estaciones del Metro, que en la capital, Kiev, tienen una profundidad de más de 50 metros, por lo que desde la Segunda Guerra Mundial funcionan como refugios.

Travesía de casi 20 horas

Ayer, 17 mexicanos que estaban varados entre tanques y bombardeos, lograron salir de Ucrania tras una travesía de 19 horas en la que enfrentaron varias dificultades: pasaron por retenes, tuvieron que desviarse en las carreteras debido al cierre o saturación de caminos, crzaron pasos sinuosos y oscuros, toparon con tanques de la milicia ucrania y, lo más complejo , circularon pese al toque de queda.

Viajaron en un autobús coordinado por la embajada de México en Ucrania y algunos, como Omar, estaban acompañados por sus parejas ucranias; además, dieron aventón a tres alemanes que también escaparon de la zona del conflicto. En total viajaban 24 personas, incluido personal diplomático.

Los connacionales, acompañados por la embajadora en Kiev, Olga García Guillén, cruzaron la frontera hacia Rumania en la madrugada del miércoles a las 5:02 en la hora local (10:02 de la noche del martes, tiempo de la Ciudad de México), justo en el puente fronterizo de Siret.

Después se unieron a otro grupo de mexicanos que salió en días pasados de Ucrania y se refugiaron en Suceava, a unos kilómetros de la frontera. La mayoría viajó a Bucarest con el apoyo de la embajada de México en Rumania a cargo del embajador Guillermo Ordorica.