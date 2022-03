Reuters, Ap, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 4

Pekín. China no se unirá a los gobiernos de Estados Unidos y Europa en la imposición de sanciones financieras contra Rusia por sus acciones militares en Ucrania.

En lo que respecta a las sanciones financieras, no las aprobamos, especialmente las lanzadas de forma unilateral, porque no funcionan bien y no tienen fundamento legal , sostuvo Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China.

No participaremos en tales sanciones. Seguiremos manteniendo intercambios económicos y comerciales normales con las partes pertinentes , aseguró en conferencia de prensa.

El gigante asiático es un importante comprador de petróleo, gas, carbón y productos agrícolas rusos, además ha sido la única potencia no alineada a Occidente que no ha criticado las acciones de Moscú sobre territorio ucranio. No obstante, Guo expresó estar muy preocupado por la situación actual.