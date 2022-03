C

oncluyeron los foros de parlamento abierto, celebrados en la Cámara de Diputados y organizados por su Junta de Coordinación Política, con el objetivo de debatir sobre la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente López Obrador, encuentro que para su realización mucho tuvo que ver la presión de los corporativos empresariales que abiertamente rechazan cualquier modificación a la legislación vigente (con el sello de Enrique Peña Nieto y su pandilla), es decir, se manifiestan a favor de los contratos leoninos, los subsidios del Estado, el negocio ilegal de suministro, la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad y demás cortesías de la reforma aprobada en 2013.

Tales corporativos estuvieron duro que te dale para que se realizaran los foros y tener acceso al debate abierto, pero fueron los primeros en no asistir; sólo pretendieron mostrar músculo. En el mejor de los casos, apenas dos de ellos enviaron representantes de bajo nivel, obviamente para manifestarse histéricamente en contra de la iniciativa de reforma de López Obrador.

De acuerdo con la información de los organizadores, cuando menos 15 corporativos fueron invitados a los foros del parlamento abierto, pero, ruidosos como siempre, tuvieron la cortesía de no asistir: Iberdrola ( capo de tutti capi), Enel Green Power (italiana), Grupo Lala (Eduardo Tricio Haro, el de las vacas que acaparan el agua de La Laguna), Grupo Bimbo (de la siempre pía familia Servitje), Grupo Alsea (de Alberto Torrado, quien corrió a su personal al inicio de la pandemia), Femsa (la de los Oxxo, que preside El Diablo Fernández), Kimberly Clark (Claudio X. González Laporte), Citi (aún propietaria de Banamex), las trasnacionales financieras BBVA y Santander (España), HSBC (británica), Grupo México (del tóxico Germán Larrea), Walmart (gringa), IT Ecotecnología y Bachoco (uno de los integrantes de la familia Bours, ex gobernador de Sonora, está involucrado hasta el cuello en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo).