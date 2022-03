Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. a12

Monterrey, América, Chivas y Santos, cuatro de los seis equipos de la Liga Mx que valen más de 50 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt, están por ahora fuera de los 12 primeros lugares o incluso dentro del sótano, en contraste con Puebla y Pumas, planteles con nóminas menores a 25 millones y que han peleado los primeros puestos.

Muchas veces se confunde calidad con nóminas altas, con grandes sueldos , dijo José Luis Chelís Sánchez Solá, ex técnico del Puebla. Plantilla barata o cara, todos son jugadores. El gran problema es que quienes ganan más a veces no se acoplan porque los técni-cos no los convencen .

Apuntó que “los resultados recaen en la capacidad del entrenador para motivar y potenciar a un jugador, valga uno o 10 pesos, aunque a veces los futbolistas caen en la comodidad".

Monterrey, que estaba dirigido por Javier Aguirre, es el plantel más caro con un valor de 95 millones 500 mil dólares. Sin embargo, fue eliminado de manera temprana en el Mundial de Clubes y está en el lugar 15 con seis unidades y sólo una victoria.