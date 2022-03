Afp

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. a11

París. Muchos deportistas ucranios han reaccionado ante el conflicto bélico en su país con Rusia, algunos reuniendo fondos para el ejército y otros decidiendo empuñar las armas.

El legendario boxeador Vitali Klitschko ha cambiado su chaqueta de alcalde de Kiev por un uniforme, para organizar la defensa de su ciudad y de sus 3 millones de habitantes, a la que se unieron otros campeones mundiales, Vasyl Lomachenko y Oleksandr Usyk. No quiero disparar, no quiero matar , pero en caso de ataque, añade, no tendré más opción que responder para defender a mis hijos, mi mujer, allegados y mi casa , declaró Usyk, entrevistado por CNN desde la bodega de su casa

Los biatletas ucranios rechazaron disputar la Copa del Mundo de mitades de marzo. En sus redes sociales, Dmytro Pidruchnyi, campeón del mundo en persecución en 2019, publicó una foto con vestimenta de combate en Ternopil, al oeste de Ucrania, donde dijo haberse unido a la Guardia Nacional.

En un comunicado publicado ayer, la Federación Internacional (IBU) de la disciplina informó que el joven biatleta Yevhen Malyshev, murió esta semana en acto de servicio en el ejército. Tenía 19 años.