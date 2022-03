Se realizará un sorteo con obra de Tanya Huntington, Daniel Lezama, Gabriel Macotela, Demián Flores, Arturo Ocampo, Ricardo Yáñez y Dr. Lakra (regalo de Natalia Toledo). Con lo que se recaude se financiarán publicaciones antológicas y un programa de fomento a proyectos de gráfica de creadores jóvenes.

Calera-Grobet añadió que también es un homenaje a quienes le han cantado al amor. Cuando uno lee a López Colomé, Milán y Huerta vemos que en su escritura hay un retrato cubista del hombre, que lo muestra en sus diferentes facetas al mismo tiempo. Están clamando que aparezca el amor, pensado desde su tesitura y su matiz; el amor que construyamos en estos días desde la escucha de esa poesía .

El promotor cultural y poeta sostiene que la respuesta que nos están pidiendo es desde el clamor de vernos otra vez como seres totales; es decir, sin estar arrasados por un capi-talismo que no se paró con la pandemia, sino que se refinó en una socie-dad que no entiende ya a sus políticos, que no puede sino sobrevivir apenas y que está contra la esquina, pero desde la que todavía combate .

Ante una orfandad en que nos dejaron los fallecimientos de Miguel León-Portilla, Carlos Monsiváis, Francisco Toledo, Gilberto Aceves Navarro y Juan Gabriel, el cine tendrá que dar cuenta de eso, la poesía y la música, añade Calera-Grobet.

Necesitamos volvernos a ver de cuerpo completo; es decir, con el retrato cubista, ver cómo somos, cómo nos estamos reflejando entre todos y a ver si estamos a la altura de nuestros sueños. Ahora le toca al creador dirimirse en la plaza pública y decir, porque aquí está puesto todo para que digan.