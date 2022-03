Alondra Flores Soto

Jueves 3 de marzo de 2022

El pianista de origen ruso Igor Levit criticó usar el hecho de ser artista como excusa para no establecer una postura ante la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania. Ser un músico no libera de ser un ciudadano y de tomar responsabilidad, pues permanecer vago cuando un hombre, especialmente el hombre que es líder de tu país, inicia una guerra contra otro, y al hacerlo causa el mayor sufrimiento a su gente, es inaceptable , escribió en la red social Instagram, quien se ha caracterizado por su gran interacción con las redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Nunca uses el ser un músico como una excusa. No insultes el arte , fue parte del mensaje del músico que llamó a mantener la esperanza durante la pandemia y en el concierto de los Premios Nobel en 2020.

Ante el inicio del conflicto, escribió: Es la guerra de Putin y señaló que publicar palabras y etiquetas aparentemente tristes y sentidas sobre la guerra contra el pueblo de Ucrania sin nombrar al agresor que inició la guerra, no es simplemente vago. Es hipócrita. Es equivocado. Es falto de carácter .

Levit, quien nació en 1987 en Gorki, una ciudad que conoce la devastación de la violencia, pues durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada por ser la sede de una gran fábrica de autómoviles y quedó prácticamente destruida. Ciudadano. Europeo. Pianista , son las tres palabras que utiliza Levit para autodefinirse en su página personal.

Levit comenzó a tocar el piano a los tres años y en su ciudad natal dio sus primeros conciertos. Durante la infancia emigró a Alemania junto con su familia en 1995, país que adoptó como lugar de residencia y donde realizó sus estudios. Al mismo tiempo que ha sido aclamado por sus prodigiosas interpretaciones de Bach, Beethoven y Liszt, es reconocido como activista contra el racismo y los discursos de odio. Incluso, recibió amenazas del ala conservadora alemana por las críticas al trato inhumano a los refugiados.

Levit defendió su postura como un músico comprometido y su negativa a callar y tocar , describió el crítico del New Yorker Alex Ross. Para el pianista, la libertad es lo primero que prolifera ante su piano, en el que vuelca sus emociones de rebelión, desasosiego y de fiereza por desear otro mundo.