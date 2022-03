D

e manera justificada, el espacio difusivo apareció plagado de palabras mayores: guerra, invasión, catástrofe, muerte y destrucción. Lo anunciado y previsto sucedió. Las tropas rusas entraron en territorio ucranio y amenazan con ocupar varias ciudades, entre ellas la capital. Hay resistencia del ejército local, auxiliado por voluntarios y reclutas llamados a defender lo propio. La propaganda difundida por los medios de comunicación occidental no dejan resquicio al juicio emitido: Putin es un criminal y una amenaza para la paz. Las protestas no se hicieron esperar en ciudades importantes de este hemisferio. En la propia Rusia también hay pacifistas y salieron, con valentía, a las calles. Muchos están pagando con cárcel su atrevimiento.