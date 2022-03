U

crania (Ukrayina), etimológicamente la tierra que se encuentra en la frontera, vuelve a ser el borde donde se juega el nuevo orden mundial: la guerra y la paz, la división política de Europa, los precios del petróleo y el gas, el mercado energético europeo, la nueva crisis de misiles nucleares y la lucha por el poder global. Ese antiguo cruce caminos entre Escandinavia y Constantinopla –intersección también entre Europa y Asia– es hoy el epicentro de la reconfiguración de las relaciones entre EU y Rusia, EU y la Unión Europea (UE), Rusia y China, la UE y Rusia e incluso China y la UE.

EU y la OTAN han violado sistemáticamente el acuerdo verbal entre potencias establecido durante la negociación de la caída del muro de Berlín. En 1989 Mijail Gorbachov condicionó la reunificación alemana, al compromiso de la OTAN a no expandirse un solo milímetro hacia el este (Thierry Meyssan, Rusia quiere obligar a EU a respetar la carta de la ONU , Red Voltaire). La propuesta fue aceptada primero por Helmut Kohl y François Mitterrand y posteriormente por George Bush. En 1993 el Consejo Europeo reunido en Copenhague incorporó varios países de Europa del Este a la UE. Desde ese momento, la OTAN asumió la defensa de los países recién admitidos en la UE, aun cuando formalmente no eran miembros del pacto militar. Rusia no estaba en condiciones de exigir nada, vivía el marasmo de la era Yeltsin y estaba subyugada por los 90 oligarcas. La OTAN incorporó a la República Checa, Hungría y Polonia, en 1999; cinco años después añadió a Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia; en 2009 sumó Albania y Croacia.