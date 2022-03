Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 11

El regreso a su universidad fue en medio de una larga ovación, homenaje a su trayectoria y legado al cumplir 100 años de vida. Fiel a sus ideales, el ex rector de la UNAM Pablo González Casanova habló de sus preocupaciones centrales: la lucha que ustedes van a vivir principalmente para ir resolviendo los viejos problemas del dolor de los pobres, y los nuevos que les acarrea el propio desarrollo, la propia industrialización .

Fue un discurso breve, en el que ponderó la relevancia que tiene para el país que se pueda vincular lo que la universidad desarrolla con lo que está haciendo el Presidente de la República y lo que están haciendo numerosas organizaciones de tipo popular y social. El problema no es fácil, pero hay elementos muy notables, muy experimentados que se pueden abordar .

Acompañado por su familia, en el auditorio de la Torre de Rectoría, ante la plana mayor universitaria, de la Junta de Gobierno y del Patronato, directores de escuelas y facultades, González Casanova resaltó el efecto de que un ex rector hable de estos temas. Mencionar al Presidente, en otros momentos, no habría sido posible . Es en ello donde debemos fijarnos porque ahí está la historia futura de la humanidad .

Tuvo palabras elogiosas para el actual rumbo de la UNAM: quiero decirles algo sobre este fenómeno que plantear en la universidad hasta hace poco habría sido imposible. De pronto, universidad, gobierno, sociedad civil, pueden actuar, es algo verdaderamente notable y algo que nos asegura el futuro de todos los aquí presentes y de la humanidad .