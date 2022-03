Roberto Garduño y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 10

Juan Collado debe devolver el dinero , y respecto a Julio Scherer, no intercedería, por nadie que cometiera un delito, porque no hay impunidad , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina también aceptó que el proceso de regularización de los autos irregulares (chocolates) iba muy lento.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario advirtió que Juan Collado está obligado a dar garantía de que va a pagar, porque están también de por medio cuentas de personas, de ciudadanos y que se tienen que proteger esos depósitos. Y, luego, si hay un acto indebido en el que se haya afectado la hacienda pública, pues ahí tiene que devolver dinero, no hay más que devolver el dinero .

Escuchó una pregunta incisiva sobre su relación con Julio Scherer:

–¿Usted intercedería por él? Usted lo ha calificado como su hermano –le dijo una reportera.

–Es que depende de los elementos que haya, no se puede acusar sin pruebas. Y en todos estos asuntos hay intereses políticos. Ayer lo mencionaba, Salinas de Gortari-Collado, me consta, no hablo al tanteo de que tienen relación. Entonces, hay que tener cuidado.

–Pero, ¿no intercedería? –se le insistió.

–Por nadie que cometa un delito, no hay impunidad, lo dije cuando tomé posesión. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad y es mi responsabilidad, pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades, porque yo estoy aquí para cumplir con una misión, para no fallarle al pueblo.