Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 8

Suceava. La guerra llegó de momento y de un día para otro la vida se les trastocó. En ese instante todo quedó atrás y sólo pensaron en ponerse a salvo. Enfrentaron riesgos que pusieron en juego su integridad y estabilidad emocional. Tras una intensa odisea llegaron a Rumania, escapando de Ucrania donde tenían sus proyectos, sus sueños. Son mexicanos que ahora son parte del éxodo.

Tras tomar la decisión de abandonar Kiev en su auto, a Larissa le tomó sólo 15 minutos empacar y estar lista, junto con su hija de 12 años, para sumarse a la caravana de mexicanos que el viernes huyeron rumbo a la frontera con Rumania. En su equipaje apretujó, literalmente, casi tres décadas de historia en Ucrania. De pronto, tu vida se convierte en una pequeña maleta , dice a La Jornada. Larissa García y su hija, Miroslava, son parte del grupo de connacionales que logró alejarse de la zona de guerra y llegar a esta ciudad, ubicada a 40 kilómetros de los límites fronterizos.

En el hotel Popasul Sura, base de los mexicanos que permanecen ahí con el apoyo de la embajada de México, la mujer narra su viacrucis personal. Hace 27 años decidió emprender un proyecto de vida en Ucrania a lado de su esposo, ciudadano ucranio.

El trayecto fue azaroso. Tráfico, caminos bloqueados por la presencia militar o por ciudadanos en resistencia que defienden su territorio, desviaciones y largas filas para cargar combustible. Los momentos más terroríficos, recuerda, los vivía en las noches, cuando se acercaba la hora decretada para el toque de queda (10 pm) y aún les faltaban kilómetros para llegar a un poblado. Si no lo cumples, pueden abrir fuego en tu contra .

Se toparon con una larga fila de autos al llegar a la frontera. Al grupo con el que viajaron le tomó dos días recorrer, a paso de tortuga , los siete kilómetros que los separaban del cruce. Todo ello debido a la caótica situación generada por la inmensa cantidad de personas –de diversas nacionalidades– que buscaban salir del país.