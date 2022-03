Ángeles Cruz Y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 7

México no aplicará ninguna medida económica contra empresas ni para restringir la libertad de expresión sobre ningún asunto, lo que incluye el conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insistió en su interés de mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, para estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto .

El mandatario abordó ayer nuevamente el tema durante la conferencia en Palacio Nacional, donde expresó su desacuerdo con la censura a los medios de información, en referencia a la decisión de países europeos de bloquear el trabajo informativo de la agencia Sputnik y RT. Tenemos que hacer valer la libertad , dijo.

En México, agregó, es distinto; la gente se manifiesta, se expresa abiertamente, y lo va a seguir haciendo, nosotros no vamos a censurar nunca a nadie. Este es un país de libertades plenas y así seguirá .

De igual forma, sostuvo, Twitter debe aclarar la veracidad de la supuesta instrucción de señalar o tachar las cuentas donde haya mensajes en favor de Rusia, porque eso es una especie de fichaje por la opinión de la gente.