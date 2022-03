David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 4

Nueva York., Los líderes políticos de Estados Unidos y Europa desdeñaron las advertencias de sus propios estrategas geopolíticos más importantes de que sus políticas en torno a Ucrania provocarían un conflicto bélico innecesario con Rusia.

El presidente Joe Biden y la comunidad europea han logrado imponer una narrativa de que Rusia es exclusivamente responsable por el conflicto al violar el derecho internacional con su invasión de Ucrania, con muchos de los medios masivos de comunicación reportando la guerra a través de ese prisma, y rechazan su papel en generar la crisis.

Sin embargo, una amplia gama, desde los más reconocidos estrategas y arquitectos geopolíticos de la guerra fría hasta los más destacados críticos de estos mismos, advirtieron durante años que las políticas promovidas por los poderes del llamado Occidente culminarían precisamente en esta crisis.

El consenso entre estos expertos se resume en que toda expansión de la OTAN alrededor de Rusia, y en particular Ucrania, desde el fin de la guerra fría sería intolerable para cualquier líder ruso.

Washington, Moscú y los europeos y hasta el Consejo de Seguridad de la ONU firmaron pero nunca implementaron el llamado Acuerdo de Minsk de 2015, cuyo eje es justo resolver el asunto sobre la expansión de la OTAN al garantizar la independencia de Ucrania a cambio de que ese país sea neutral.

No es la primera vez que Occidente viola sus acuerdos con Rusia sobre seguridad, ya que en el proceso de disolución del Pacto de Varsovia, esa región se comprometió con el entonces líder soviético Mijail Gorbachov a que la OTAN no ampliaría su geografía ni por una pulgada hacia el este. Washington y algunos de sus aliados empezaron a violar este acuerdo desde 1993.

George Kennan, uno de los arquitectos intelectuales de la guerra fría y en particular de la estrategia de contención del bloque soviético que enmarcó en 1947, y quien estaba presente en la creación de la OTAN, escribió en 1997 en el New York Times: “ampliar la OTAN sería el error más fatídico de la política estadunidense en toda la era posguerra fría”. Explicó que de tal decisión se podría esperar inflamar las tendencias nacionalistas y militaristas de Rusia y que eso llevaría a “restaurar el clima de la guerra fría a las relaciones este-oeste, e impulsará una política exterior rusa en direcciones decididamente no a nuestro gusto”.

Kennan enfatizó que no había ninguna necesidad para la expansión de la OTAN. Estaba respondiendo en parte a estrategas en el gobierno de Bill Clinton quienes estaban rompiendo el compromiso con Gorbachov y otros al invitar a Polonia, Hungría y la República Checa, ex integrantes del Pacto de Varsovia, a la OTAN, algo que fue protestado por el entonces líder ruso Boris Yeltsin.

Respondiendo a la ratificación de la expansión de la OTAN promovida por Clinton en 1998, Kennan –a sus 94 años de edad– expresó con tristeza: “yo creo que esto es el inicio de una nueva guerra fría… creo que es un error trágico. No hay ninguna razón para esto. Nadie estaba amenazando a nadie”.