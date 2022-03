Sobre los sucesos en San José de Gracia, donde presuntamente por pugnas entre sicarios 17 personas habrían sido asesinadas, señaló que a estos lamentables hechos les dan vuelo. Hasta (Felipe) Calderón, cinicazo. Todavía estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a (Genaro) García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública; ya no hablemos de por qué se robaron la Presidencia en 2006 y de otras cosas, ¡pero se atreve a opinar!

Sobre lo sucedido en San José de Gracia hay mucha desinformación porque el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos. Hasta (Felipe) Calderón, cinicazo, se atreve a opinar , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la campaña mediática que, acusa, se ha desplegado desde el domingo en la noche. En su conferencia matutina confirmó que mantendrá la política de abrazos, no balazos .

Incluso reclamó cambiar el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco . Señaló que ese tipo de organizaciones surgieron durante la etapa del neoliberalismo y estamos padeciendo ese tiempo .

–¿Va a seguir la política de abrazos, no balazos?

–Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa que lleva tiempo; esto ya estaba. Lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitárselos, que no tengan un ejército de reserva.

Se comprometió a no ocultar nada y actuar con transparencia, porque ayuda mucho en la vida pública. Sobre lo de San José de Gracia se va a informar , remarcó.

Por otra parte, se le preguntó sobre el reclamo de mujeres que son investigadas en la Ciudad de México por actos vandálicos y se declaran victimizadas.