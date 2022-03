Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 29

La dirigencia local de Morena, a cargo de Tomás Pliego, desmintió que el partido haya buscado a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, para que se uniera al movimiento.

Ayer, en conferencia de prensa, la aliancista sostuvo que fue contactada por dirigentes de Morena para invitarla a sumarse a ese partido; sin embargo, aseveraron, la señora miente una vez más . Incluso revelaron que el año pasado Cuevas intentó ser candidata de su partido a la alcaldía Azcapotzalco.

“Nunca tuvo posibilidades porque para representar a Morena es necesario tener principios y convicciones, además de no mentir, no robar y no traicionar. Por lo tanto, la señora jamás fue contemplada para ser candidata a ningún cargo de elección popular y terminó siendo abanderada del PAN, el PRI y el PRD para la alcaldía Cuauhtémoc.