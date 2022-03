E

l ethos de nuestra época es intensamente antibelicista. La guerra es objeto de un rotundo rechazo, de una condena moral sin miramientos: es un crimen sin paliativos, es una aberración inhumana. La repulsa de Rusia por su guerra contra Ucrania cuenta con la cuasiunanimidad de los medios de Occidente. Lo mismo ocurre con las voces de la derecha, el centro y la izquierda. Demócratas y republicanos en EU, o Bergoglio y algunas izquierdas soviéticas (las hay, defendiendo a Lenin frente a Putin), todos embarcados en esa santa cruzada.

Qué bien. Desde la caída de la URSS, EU solo –o acompañado del resto de la OTAN–, bombardeó Panamá, 1989; Irak, 1991; Kuwait, 1991; Somalia, 1993; Bosnia 1994, 1995; Sudán, 1998; Afganistán, 1998; Yugos­lavia, 1999; Yemen, 2002; Irak, 1991-2003; Irak, 2003-2015; Afganistán, 2001-2015; Pakistán, 2007-2015; Somalia, 2007-2011; Yemen, 2009, 2011; Libia, 2011, 2015; Siria, 2014-2016. Año con año EU cometió masacres sin fin. La santa cruzada de todos los colores, de hoy, tuvo tiempo para indignarse hasta el tuétano. No ocurrió. Nadie tiene que dejar de indignarse por la guerra en Ucrania pero, carajo, seguramente pueden preguntarse dónde estaba la santa cruzada entre 1989 y 2016. Antes de 1989, EU bombardeó 16 países. Cientos de miles de bombas, millones de muertos, a partir de 1950.

La OTAN fue creada en 1949 para defender a Occidente de posibles ataques de la URSS. En 1989 el mundo soviético se desplomó y, por tanto, la razón de ser de la OTAN desapareció; no la OTAN, que se estrenó bombardeando Yugoslavia. De una alianza atlántica para la defensa, pasó a ser una para atacar. Sin freno se amplió hacia el Este sumando países, armándolos con pertrechos modernos: los países del Pacto de Varsovia, los bálticos y otros, hasta cercar a Rusia. No lo ha podido hacer con Georgia y Ucrania, países con los que Rusia tiene numerosos asuntos que arreglar, producto de una historia que, por cierto, no comenzó el pasado 24 de febrero, hacia las 6 AM, cuando Rusia cruzó las fronteras de Ucrania.